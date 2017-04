Barraquito 17.04

No sé cuantas veces he pensado en retomar el blog, en hacer algo con él. Pero creo que en el fondo me faltaba una razón más que el simple hecho de querer hacerlo. Era un fin más que una herramienta. Era recuperarlo por recuperarlo, pero no recuperarlo para algo.

Tengo la sensación de que ahora sí «para qués» por lo que hacerlo: mi trabajo actual, con todo lo que aprendo y se me mueve allí; mis flipadas como ciclista urbano y lo que me hace dar vueltas al urbanismo y al uso de las ciudades; mis lecturas sobre feminismo, privilegios y masculinidad; las pequeñas comunidades que giren en torno al humanismo y los cuidados; pero sobre y por encima de todo el proyecto que tengo en mente (y en cuerpo).

Y en eso estoy…