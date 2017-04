Aunque resucitar el blog pueda parecer un propósito de Año Nuevo lo cierto que es viene de bastante antes. El pasado 13 de octubre iniciaba una entrada que nunca llegué a publicar titulada «Un buen momento para reinventarse». Ese día el blog cumplía nada más y nada menos que 10 años, aunque los dos o tres últimos años de vida hubieran sido más bien tristes. No me podía yo imaginar la razón que tenía con aquella entrada por la cantidad de cosas que cambiaron a nivel persona entre octubre y noviembre, y sobre todo la cantidad de cosas que me replanteé después de algo más de dos años acomodado en una zona de confort que me hizo dejar de lado muchas de mis inquietudes.

Tómese este retomar del blog como un retomar de esas inquietudes y esas intenciones que quise arrancar en el décimo aniversario del Barraquito. Qué día más significativo que Año Nuevo para materializarlo.