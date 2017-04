Sobre la solicitud del voto por correo

Como estoy un poco desconectado del circo político que nos rodea cada vez que se acercan las elecciones se me había ido un poco el baifo del tema de solicitar el voto por correo. Aunque ya hace unos añitos que estoy en Barcelona sigo empadronado en Tenerife, con lo que me toca votar allá.

Me preguntaba si, dentro de la moda de dar servicios en los que se use el DNI electrónico, se podría solicitar el voto por correo de manera telemática, pero se ve que todavía no es posible y se debe de hacer de la manera tradicional: rellenando un formulario de papel en tu oficina de Correos más cercana.

No soy partidario del voto electrónico pero creo que poder solicitar el voto por correo a través de la Red podría facilitar las cosas tanto a los usuarios como a los encargados de gestionar el servicio.