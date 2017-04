AeroFS, una alternativa P2P al Dropbox

A través de Pere Quintana me entero de una nueva alternativa al Dropbox, . La principal novedad que aporta AeroFS (como se llama este software) es que el almacenamiento en la «nube» (en la suya, se entiende) es opcional y puede funcionar simplemente como un sistema de sincronización P2P entre las máquinas que configuremos. Una ventaja al no tener que depositar nuestra información nunca en máquinas de terceros, pero sigue arrastrando el lastre de no ser software libre. Eso nos daría la tranquilidad de que realmente no están metiendo la mano en nuestra información o decidan hacerlo en algún momento. Ahora se reservan el derecho de poder llegar a borrar ficheros, entre otras cosas.

Mientras, ownCloud, el único software libre del estilo que conozco, parece haber avanzado mucho desde la última vez que hablé de él. No estaría de más echarle un ojo a la última versión, e incluso probarlo para ciertas tareas.